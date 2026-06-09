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В Україні заборонено проросійську партію брата ексголови Конституційного суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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В Україні заборонено проросійську партію брата ексголови Конституційного суду
Денис Шевчук, він же Рулав Одд, є частим гостем проросійських блогерів
скріншот із відео

Суд розпорядився передати майно та активи партії «Русь» у власність держави

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Русь» і розпорядився передати майно, кошти та інші активи осередків політсили у власність держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст рішення.

У травні Міністерство юстиції подало позов до суду. У своїх аргументах позивач посилався на лист департаменту захисту національної державності Служби безпеки, у якому описано протиправну діяльність керівництва партії «Русь». Мова про очільника політичної сили Дениса Шевчука (теперішнє його ім’я Рулав Одд), рідного брата голови Конституційного суду України у 2018-2019 роках Станіслава Шевчука. За даними правоохоронців, Рулав Одд підозрюється у державній зраді. Зокрема, його звинувачують у підривній діяльності проти України, поширенні наративів для ліквідації української національної державності.

За матеріалами справи, у 2009 році Денис Шевчук (Рулав Одд) очолив партію «Русько-український союз», яку згодом було перейменовано у «Русь». Уже тоді він пішов на співпрацю з представниками Росії, «надаючи їм допомогу у підривній діяльності проти України».

Мін’юст навів суду низку інтерв’ю Шевчука-Одда, починаючи з 2009 року, в яких він дискредитує національну державність; називає «проект Україна» хибним, нежиттєздатним, створеним лише для протистояння з Росією та таким, що має бути закритим, ліквідованим під приводом необхідності заснування «нової» держави, яка мала інтегруватися у так званий «рускій мір».

В інтерв'ю, датованому 2009 роком, Денис Шевчук (нині Рулав Одд) казав, що «проект Україна провалився».
В інтерв'ю, датованому 2009 роком, Денис Шевчук (нині Рулав Одд) казав, що «проект Україна провалився».

Під час вторгнення РФ проти України голова партії «Русь» характеризував дії російської армії «як визвольна місія, спрямована на надання допомоги братньому народу та виведення України зі стану зовнішньої окупації». Рулав Одд ідентифікував себе як громадянина «колишньої України» та закликав усіх співгромадян об’єднатися довкола російської армії. Майбутній устрій захоплених окупантами територій він бачить у вигляді так званої «Республіки Рутенія» – автономне утворення у складі РФ.

Крім того, Мін’юст звернув увагу на те, що партія «Русь» виступає проти вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та Європейського Союзу. Натомість бачить Україну в міждержавному союзі з РФ. За своїм змістом ідеї партії є проросійськими, а діяльність спрямованою на зміну територіального устрою України, ліквідацію її незалежності та підрив безпеки держави, наполягає міністерство юстиції.

Суд підтримав позицію Мін’юсту і нагадав: діяльність політичної партії, зареєстрованої в Україні, має бути направлена на формування і висловлення політичної волі громадян, участі у виборах та інших політичних заходах. Водночас, коли партія у дійсності «сповідує і пропагує антиукраїнські, а правильніше – проросійські, ідеї і сприяє таким чином окупантам у втіленні їхніх намірів… (така партія – «Главком») становить реальну загрозу національній безпеці, конституційному ладу України, її суверенітету і територіальній цілісності», наголосив суд.

Також Феміда погодилася з твердженнями Мін’юсту, що Рулаву Одду «притаманна українофобська тональність висловлювань», а спосіб подачі ним інформації характеризується вибірковістю, елементами маніпулювання та націлений на дискредитацію і підрив авторитету державних органів та інституцій України.

Нагадаємо, що в Україні за рішенням судів заборонено 21 політичну партію: «Держава», Комуністична партія України, «Наші», «Опозиційний блок», «Русь єдина», «Ліва опозиція», «Прогресивна соціалістична партія України», «Партія Шарія», «Опозиційна платформа – За житття», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Щаслива Україна», Партія регіонів, «Робітнича партія України (Марксистсько-Ленінська)», «Блок Володимира Сальдо», «Союз лівих сил», «Справедливості та розвитку», «Велика Україна», «Соціал-патріотична асамблея слов’ян», Слов’янська партія, «Слава».

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Теги: суд Міністерство юстиції партії

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