Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026

242 народні депутати проголосували «за»

Сьогодні, 10 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«За» проголосувало 242 народні депутати.

Документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків спрямовано на фінансування Сил оборони.

Згодом у травні 2026 року уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду.

За словами Свириденко, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн: «Додаткові 1,56 трлн грн для сектору безпеки і оборони. З них: 174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців; 1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки; 14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони».