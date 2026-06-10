Лубінець пояснив відео з обіймами під час зустрічі з російською омбудсменкою

Омбудсмен пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував відео зі зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою, на якому зафіксовано обійми між представниками делегацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Лубінець заперечив, що до цих обіймів були причетні його співробітники.

«Я не маю відношення до інституцій, які представляли ці особи. Це не були люди з офісу омбудсмана України. Це були спецслужби», – сказав Лубінець і додав, що зустріч відбувалася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн.

Омбудсмен пояснив, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, зокрема тактику «доброго і злого поліцейського» задля досягнення результату – обміну полоненими між країнами.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець та нова російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова погодили механізм прямого обміну офіційними довідками між своїми відомствами в обхід розірваних дипломатичних відносин.

Під час переговорів було порушено низку інших критичних питань. Українська сторона передала список СІЗО та виправних закладів, де права українських військовополонених порушуються найсильніше. Російська посадовиця попередньо пообіцяла оперативно провести там перевірки та поінформувати про результати.