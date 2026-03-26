Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці

Уряд заявив про загиблих та розкрив схему вербування через фейкові вакансії

У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра інформації Зімбабве Жему Сода.

Владі відомо щонайменше про 15 загиблих громадян країни, які опинилися на війні в Україні після вербування. Крім того, уряд Зімбабве активізував дипломатичні зусилля для повернення 66 громадян, які, за наявною інформацією, залишаються живими.

Сода повідомив, що вербування здійснювали через шахрайські агентства працевлаштування, які активно використовували соціальні мережі для залучення людей.

За його словами, громадянам обіцяли високооплачувану роботу та безпечні умови, однак після прибуття їх позбавляли документів і змушували брати участь у бойових діях.

«Вони отримують мінімальну підготовку або взагалі її не мають і потрапляють у ситуації, що загрожують їхньому життю. Коли зазнають поранення, гинуть або потрапляють у полон, вербувальники зникають, залишаючи родини у Зімбабве без інформації, підтримки та можливості притягти когось до відповідальності», – заявив Сода.

Він також додав, що в багатьох випадках завербовані громадяни не отримують обіцяної винагороди. За словами міністра, попри тісні відносини з Росією, уряд Зімбабве наразі зосереджений на поверненні своїх громадян, які вижили, а також на репатріації тіл загиблих.

Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії.

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.