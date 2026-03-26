Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шукали роботу, а потрапили на війну. Влада Зімбабве розповіла подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Громадян Зімбабве обманом відправили воювати на боці РФ
фото: Reuters

У Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра інформації Зімбабве Жему Сода.

Владі відомо щонайменше про 15 загиблих громадян країни, які опинилися на війні в Україні після вербування. Крім того, уряд Зімбабве активізував дипломатичні зусилля для повернення 66 громадян, які, за наявною інформацією, залишаються живими.

Сода повідомив, що вербування здійснювали через шахрайські агентства працевлаштування, які активно використовували соціальні мережі для залучення людей.

За його словами, громадянам обіцяли високооплачувану роботу та безпечні умови, однак після прибуття їх позбавляли документів і змушували брати участь у бойових діях.

«Вони отримують мінімальну підготовку або взагалі її не мають і потрапляють у ситуації, що загрожують їхньому життю. Коли зазнають поранення, гинуть або потрапляють у полон, вербувальники зникають, залишаючи родини у Зімбабве без інформації, підтримки та можливості притягти когось до відповідальності», – заявив Сода.

Він також додав, що в багатьох випадках завербовані громадяни не отримують обіцяної винагороди. За словами міністра, попри тісні відносини з Росією, уряд Зімбабве наразі зосереджений на поверненні своїх громадян, які вижили, а також на репатріації тіл загиблих.

Раніше президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса повідомив, що уряд домігся повернення громадян, яких, за словами їхніх родин, обманом змусили підписати військові контракти для участі у війні проти України на боці Росії. 

За інформацією офісу президента ПАР, четверо чоловіків уже повернулися додому минулого тижня. Ще 11 громадян мають прибути найближчим часом, один із них перебуває на лікуванні в лікарні, а інший готується до повернення.

Теги: росія війна Україна Африка вербовка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua