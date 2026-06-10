Зеленський підтвердив ураження ракетами Flamingo заводу в Чебоксарах (відео)

Президент зробив заяву про удари по російських воєнних об’єктах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження російського заводу «ВНДІР-Прогрес» в Чебоксарах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!», – наголосив Зеленський.

☄️🔥 Вночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, - Зеленський



Уражено також нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні за понад 900 кілометрів від фронту.



Досягли також справедливі відповіді СБУ і два об’єкти нафтової інфраструктури у… pic.twitter.com/khBMmkVJxR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент додав: «Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!».

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». По підприємству вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Як повідомлялося, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу.