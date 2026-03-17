Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року

До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії

Москва планує відправити на окуповані території України понад 100 тис. росіян

До 2045 року російська влада планує залучити на окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей майже 114 тис. росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що такий амбітний план розробили державний Внєшекономбанк та провідні інститути планування РФ. У Росії заявили про розробку 15 генеральних планів і 10 проєктів планування територій, які нібито можуть збільшити чисельність населення: на 67 тис. осіб завдяки генпланам і ще на 46,7 тис. – завдяки проєктам.

У Внєшекомбанку запевняють, що на окупованих територіях планують збудувати понад 13 млн квадратних метрів житла, понад 140 дитячих садків, кілька десятків шкіл і близько сотні медичних закладів.

Серед напрямків із нібито найбільшим потенціалом називають Приморське та Генічеськ. Також окупанти вважають перспективними для відпочинку Арабатську Стрілку, узбережжя Запорізької області, а також Маріуполь, Кирилівку і Скадовськ.

Зауважимо, на початку лютого 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що визнання «всіма країнами» українських тимчасово окупованих територій російськими, як того хоче Росія, нічого не дасть, оскільки документи, які стосуються України, підписує лише її президент.

«Главком» писав, що коаліція з 38 країн закликала Росію повернути українських дітей. Коаліція, яку співочолюють Канада та Україна, наголосила, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій та Конвенції ООН про права дитини.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила, що примусова депортація майже 20 тисяч українських дітей – це «відверте порушення міжнародного права». Вона закликала Росію розпочати повернення з 339 дітей, ідентифікованих Україною. Європейський Союз також продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто причетний до викрадення дітей.

До слова, військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації примусово депортували близько 50 цивільних громадян України з території Сумської області до РФ, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Людей утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а потім їх примусово вивезли на територію Російської Федерації.