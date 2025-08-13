Головна Країна Політика
Будівництво заводу в Україні: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Шмигаль обговорив відкриття в Україні заводу Rheinmetall
фото з відкритих джерел

Шмигаль розповів, що Україна має з Rheinmetall зразкову співпрацю у трьох напрямках

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з керівником одного із найбільших оборонних концернів Німеччини, Rheinmetall Group, Арміном Паппергером будівництво заводу в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

«Провів розмову з Арміном Паппергером, керівником Rheinmetall Group. Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО», – розповів Шмигаль.

За його словами, зараз ключові питання полягають у розвитку спільних проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

«Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю. Залучаємо оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні. Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році.

За даними видання Handelsblatt, наразі виробник стикається з певними перешкодами. Проєкт гальмують бюрократичні затримки.

Примітно, що Армін Паппергер зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським 15 лютого 2025 року. Тоді вони також розмовляли про відкриття заводу. Ключовою темою переговорів був розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю.

Теги: Німеччина зброя завод Україна боєприпаси Денис Шмигаль

