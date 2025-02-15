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Гендиректор Rheinmetall розповів, коли в Україні запрацює завод із виробництва боєприпасів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Гендиректор Rheinmetall розповів, коли в Україні запрацює завод із виробництва боєприпасів
Зеленський під час зустрічі з Паппергером
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Арміном Паппергером

Завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів на території України запрацює у 2026 році. Про це заявив керівник німецького концерну Армін Паппергер у інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, в Україні будівництво триває повільніше, аніж в Німеччині, оскільки там «практично усунуті бюрократичні бар'єри». А втім, продовжив Паппергер, загалом співпраця з Міноборони України розвивається добре.

Керівник Rheinmetall також розповів, що в Україні першим почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планується відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.

Паппергер також зазначив, що війна в Україні фактично не впливає на будівництво оборонних підприємств.

«Ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії йдуть там. Так, бувають ракетні удари, ви це знаєте краще за мене. Але до цього можна підготуватися. На саме виробництво це не впливає», – наголосив посадовець.

Також 15 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Арміном Паппергером. Про це інформує Офіс президента.

Глава держави подякував за віддану та щиру підтримку українців і окремо відзначив стратегічне партнерство між Україною та Rheinmetall. Ця компанія однією з перших почала співпрацю, локалізувавши виробництво в Україні.

Ключова тема зустрічі – розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили також розширення співпраці у сфері технічного обслуговування та ремонту. Особлива увага – можливості запуску спільного виробництва 155-мм боєприпасів, зокрема на території України.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров оголосив про запуск «революційного» проєкту «Лінія дронів», який має посилити бригади Сил оборони

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До слова, в Україні невдовзі з’явиться можливість збивати російські ударні дрони типу «Шахед» за допомогою лазерних технологій, і це буде зброя українського виробництва.

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Теги: міністр зброя інвестиції Міноборони війна будівництво завод Володимир Зеленський президент Офіс президента Рустем Умєров

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