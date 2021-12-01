Бутусов страшніший за Путіна?
Дії президента викликають здивування
Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни».
Ще раз (вдумайтеся!) – Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни!
А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну – проти Владіміра Путіна – Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі.
Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент мав би твердо і послідовно, як він теж нам з Вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ, – тоді це буде на користь країни; все решта, в т.ч. нинішні ігрища в держперевороти – то нещиро, несистемно, ангажовано; призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога.
P.S. Я вважаю, що Бутусову не варто було викладати те відео. Але – стаття 437? Це явно неадекват і вибірковість.
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Джерело: блог Анатолія Гриценка