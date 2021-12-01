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    Думки вголос

    Бутусов страшніший за Путіна?

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

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    Володимир Путін ще з 2014 року напав на Україну - Бутусов страшніший за Путіна?
    Володимир Путін ще з 2014 року напав на Україну
    фото з відкритих джерел

    Дії президента викликають здивування

    Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни».

    Ще раз (вдумайтеся!) – Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни!

    А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну – проти Владіміра Путіна – Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі.

    Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент мав би твердо і послідовно, як він теж нам з Вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ,тоді це буде на користь країни; все решта, в т.ч. нинішні ігрища в держпереворотито нещиро, несистемно, ангажовано; призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога.

    P.S. Я вважаю, що Бутусову не варто було викладати те відео. Але – стаття 437? Це явно неадекват і вибірковість.

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    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Путін Україна президент Юрій Бутусов
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    Бутусов страшніший за Путіна?