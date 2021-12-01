Бутусов страшніший за Путіна?

Володимир Путін ще з 2014 року напав на Україну

Дії президента викликають здивування

Держава Україна порушила справу проти журналіста Юрія Бутусова за статтею 437 ККУ «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни».

Ще раз (вдумайтеся!) – Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни!

А тепер увага: проти того, хто дійсно планував, готував, розв'язував і дотепер веде агресивну війну – проти Владіміра Путіна – Держава Україна справи НЕ ПОРУШУВАЛА. Висновки зробіть самі.

Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент мав би твердо і послідовно, як він теж нам з Вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ, – тоді це буде на користь країни; все решта, в т.ч. нинішні ігрища в держперевороти – то нещиро, несистемно, ангажовано; призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога.

P.S. Я вважаю, що Бутусову не варто було викладати те відео. Але – стаття 437? Це явно неадекват і вибірковість.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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