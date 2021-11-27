«Це – історія нашого успіху». Соратник Зеленського дав несподівану оцінку «Вагнергейту»

Операція із затримання «вагнерівців» провалилася після того, як бойовиків у Мінську захопили співробітники білоруських спецслужб

Ми маємо пишатися тим, що наша розвідка провела, за визначенням розслідувача Bellingcat, найуспішнішу спецоперацію з часів Другої світової, – Потураєв

Народний депутат від партії «Слуга народу» вважає розслідування Bellingcat щодо «Вагнергейту» «історією успіху» чинної української влади. Про це політик заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Вважаю, що як громадяни ми маємо пишатися тим, що наша розвідка провела за визначенням розслідувача Bellingcat Христо Грозєва найуспішнішу спецоперацію з часів Другої світової війни взагалі в світі. Ми ж розуміємо, що Верховний головнокомандувач про все це знав, підтримував і так далі», – наголосив Потураєв.

Політик зазначив, що звинувачувати президента у «зраді» в контексті «Вагнергейту» просто смішно, бо він міг просто не дати ходу цій операції на початковому етапі, а не тоді, коли найманці перетинали російсько-білоруський кордон.

«Звісно, навколо цієї історії багато емоційних маніпуляцій, але це – історія нашого успіху, хай і не 100%. Наші союзники, впевнений, це дуже високо оцінили», – підсумував Микита Потураєв.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб. Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців».

Зеленський 26 листопада заявив, що спецоперація із «вангерівцями» була непродуманою та націленою на те, щоб зіпсувати відносини України зі США та Туреччиною. Також глава держави повідомив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Зеленський додав, що глава Офісу президента Андрій Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції.

Раніше радник Банкової заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам Бурба.