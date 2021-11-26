Офіс президента знайшов винного у провалі спецоперації із захоплення «вагнерівців»

Радник Єрмака вважає винуватцем провалу ексочільника Головного управління розвідки Василя Бурбу

Спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому, всі три разі ініціатором її перенесення був не президент, а сам був тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба. таку думку в етері токшоу «Право на владу» висловив позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

«24 липня Бурба приїжджає до Служби безпеки України і каже: «У нас нічого не підготовлено, переносимо операцію, її неможливо реалізувати 25 липня», як вона була спланована ним самим. Більш того, є інформація, що він почав активну азу операції – переміщення найманців до Білорусі – без відома президента, одноосібно, і поті вже поставив президента перед фактом», – наголосив Арестович.

Радник голови Офісу президента звернув увагу, що підозри для «вагнерівців», яких планувалося затримати, прокуратура, нібито, почала виписувати лише 29 липня.

«Тобто якби ми їх захопили 25 липня, ми би іх через кілька годин, як тільки приїхав би російський консул, відпустили, бо не було на той момент жодної підстави їх затримувати», – вважає Арестович.

На словами Олексія Арестовича, головна причина провалу спецоперації – помилки Василя Бурби при її плануванні.

«Головною стратегічною помилкою було те, що він напередодні президентських виборів обрав транзитною країною Білорусь», – зазначив Арестович, наголосивши, що у той час спецслужби Білорусі працювали із поширеною пильністю.

Арестович підсумував, що наразі його цікавить, чи був провал операції із захоплення «вагнерівців» свідомим елементом саботажу з боку Василя Бурби, чи, все ж, був звичайною прикрою помилкою.

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