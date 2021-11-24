«Вагнергейт»: Грозев розповів, як Зеленський може загасити скандал (відео)

На думку журналіста, наразі існує лише одне правильне рішення

Президенту України Володимиру Зеленському варто «вийти у світ» з усім фактажем щодо спецоперації із захоплення «вагнерівців» та пояснити, чому президент раніше казав неправду щодо подробиць її проведення. Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив журналіст-розслідувач англійського видання Bellingcat Христо Грозев.

«Я би порадив Зеленському вийти і зробити повне, годинне інтерв’ю, у якому він би розповів чесно як це відбувалося, захистити позицію, чому було необхідне відтермінування, або визнати, що це було помилкою», – зазначив журналіст.

Грозев наголосив, що, на його думку, це єдине правильне рішення для президента Зеленського у поточній ситуації.

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Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider ідеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. Пізніше у телевізійному інтерв’ю тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба підтвердив інформацію журналістів.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Станом на 24 листопада президент України Володимир Зеленський не відреагував на скандал із зривом спецоперації щодо «вагнерівців».

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