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    Політика

    «Це – треш!» Зеленський процитував житловий кодекс з ленінськими ідеями

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    «Це – треш!» Зеленський процитував житловий кодекс з ленінськими ідеями

    «Безнадійно застарів кодекс законів про працю», - заявив Зеленський

    Президент Володимир Зеленський заявив про застарілість текстів деяких діючих законів України і навів приклад «ленінських ідей» у діючих в Україні кодексах.

    Про це він сказав 20 червня під час форуму «Діалог бізнесу та влади» у Києві.

    «Безнадійно застарів кодекс законів про працю. Він створений у 1971 році. Зараз ті самі правила ми пропонуємо підприємцям, іноземцям, не дивно, що вони не хочуть їх приймати», - заявив Зеленський.

    Водночас президент процитував діючий житловий кодекс: «В результаті перемоги великої жовтневої соціалістичної революції  в нашій країні були створені необхідні передумови для розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі, втілюючи у життя ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства і здійснюючи курс на підвищення матеріального та культурного рівня життя народу. Радянська держава послідовно реалізує розроблену комуністичною партією програму житлового будівництва».

    «Як вам?...Зараз 2019 рік, і це досі діючий український закон, який регулює житлові відносини. Вибачте, це – треш! І це має піти в історію», - підкреслив Зеленський.

    Нагадаємо, прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що глава держави 20 червня «скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати, це 161 указ».

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