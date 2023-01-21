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Передача танків Leopard Україні: Чехія зробила заяву

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Передача танків Leopard Україні: Чехія зробила заяву
Україна чекає на постачання німецьких танків Leopard
фото з відкритих джерел

Чехія заявляє, що ніхто не пропонував передати Україні танки Leopard 2

Чехія заперечила інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2, отримані від Німеччини як компенсація за поставлені Києву танки Т-72 радянського зразка. Про це йдеться у заяві Міноборони Чехії.

«Іноземні ЗМІ повідомили, що «Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України». Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні», - йдеться у заяві.

Зазначається, що нічого подібного не обговорювалося і на засіданні Контактної групи з питань оборони на американській базі Рамштайн, де представники п'яти десятків країн обговорювали подальшу військову підтримку України.

«Припущення, що Чехія отримає американські танки Abrams замість танків Leopard, також неправдиві», – заявили у відомстві.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен не відкинула можливості оплати танків Leopard 2, які будуть відправлені в Україну в межах коаліції європейських країн і союзників у Північноатлантичному Альянсі.

Оллонгрен водночас зазначила, що будь-які кроки щодо надання Україні Leopard 2 вимагатимуть дозвіл Німеччини як країни-виробника. Раніше Польща і Фінляндія оголосили про готовність відправити танки Leopard в Україну в межах коаліції.

Читайте також: Надання Україні танків Leopard: Бундестаг провалив важливе голосування

Теги: війна Чехія Україна танки

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