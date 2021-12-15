Чи були вояжі Богдана до Росії у період збройної агресії? Верховний суд розставив крапки над «і»

За офіційними даними, Андрій Богдан двічі перетинав державний кордон України в напрямку Росії та Білорусії у період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2019 року

Журналісти «Радіо Свобода» програли три суди за позовом екскерівника офісу президента Зеленського

Верховний суд підтвердив виклад недостовірної інформації у програмі «Схеми. Корупція в деталях» стосовно екскерівника офісу президента Зеленського Андрія Богдана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 22 листопада.

У середині квітня 2019 року журналісти «Радіо Свобода» зробили сюжет щодо перетину державного кордону тоді ще юристом та соратником кандидата у президенти Зеленського Андрієм Богданом. Зокрема, у сюжеті прозвучала інформація, яку позивач просив визнати недостовірною: «протягом 2018 – початку 2019 року Андрій Богдан перетинав Білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів»; «за даними центральної бази даних обліку іноземних громадян Росії «Мігрант», Андрій Богдан, починаючи з 2014 року справді шість разів перетинав російський кордон»; «в аеропорту «Внуково» зафіксовано три вльоти і три вильоти юриста».

Також у програмі журналісти «Радіо Свобода» навели коментар Андрія Богдана стосовно польотів до Росії. Однак він усе заперечив.

«Почалася війна, то я туди (до Росії – «Главком») не літав», – запевнив він.

З цього приводу Верховний суд повністю погодився з позиціями Шевченківського районного суду Києва і Київського апеляційного суду: ані журналісти «Радіо Свобода», ані «Національна суспільна телерадіокомпанія України» не надали доказів, що інформація, створена ними, мала достатнє підтвердження. Також суди наголосили, що в оспорюваному сюжеті відсутні словосполучення «на думку автора» або «за інформацією, отриманою із анонімних джерел», які б вказували на те, що інформація є оціночним судженням авторів, їхніми роздумами або гіпотезами.

При цьому у Верховному суді відповідачі наполягали, що у випадку з Андрієм Богданом, межа допустимої критики щодо політичного діяча чи іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Однак суд був непорушним: інформація, поширена про позивача, є фактичним твердженням, а не критикою чи оціночним судженням.

«Зміст поширеної недостовірної інформації про нібито багаторазові відвідування позивачем Російської Федерації на тлі конфлікту на сході України, завдає шкоди діловій репутації позивача, порочить його честь та гідність… У суспільстві існує стійке розуміння того, що відвідування країни-агресора суперечить загальноприйнятим уявленням про добро і зло», – сказав Верховний суд.

Крім цього, у судах екскерівник офісу президента як доказ на свою користь використав дані Головного центру обробки інформації Державної прикордонної служби України. Згідно з офіційним документом, Андрій Богдан двічі перетинав державний кордон України в напрямку Росії та Білорусії у період з 12 квітня 2014 року по 12 квітня 2019 року. А саме: 15 травня 2014 року у напрямку Київ- Москва, та 16 травня 2014 року – у напрямку Москва-Київ.

Отже, всі три суди підтвердили, що поширена відповідачами інформація проти пана Богдана, є недостовірною і підлягає спростуванню протягом місяця після набрання рішенням законної сили. Постанова Верховного суду від 22 листопада є остаточною і оскарженню не підлягає.

Крім цього, суди стягують на користь Андрія Богдана солідарно з «Національної суспільної телерадіокомпанії Україна» журналістів «Радіо Свобода» Наталії Седлецької, Максима Савчука, Валерії Єгошиної судові витрати у розмірі 21,5 тис. грн. З них 20 тис. грн – це професійна правнича допомога та 1,5 тис. грн – судовий збір.

Як повідомляв «Главком», 14 грудня екскерівник офісу президента України Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитрові Гордону зробив низку скандальних заяв. За його словами, звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було пов'язане з народним депутатом від «Слуги народу» Євгенієм Брагарем. Говорячи про звільнення Авакова, Богдан спочатку попросив Гордона висловитись, чому, на його думку, міністра попросили піти у відставку.

Іще Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

Також колишній глава офісу президента заявив, що актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий добився призначення свого «товариша по чарці» Андрій Вітренка на посаду першого заступника міністра освіти і науки.