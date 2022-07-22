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    Політика

    Прикордонники вилучили в Корбана український паспорт, – ЗМІ (відео)

    Геннадія Корбана, ймовірно, позбавлено громадянства України - Прикордонники вилучили в Корбана український паспорт, – ЗМІ (відео)
    Геннадія Корбана, ймовірно, позбавлено громадянства України
    фото з відкритих джерел

    Вчора у ЗМІ з’явився указ про позбавлення Корбана громадянства

    Голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана не пропускають в Україну. Відповідне відео опублікувало видання «Страна».

    Зазначається, що прикордонники вилучили в Корбана паспорт і пояснюють свої дії тим, що його позбавлено громадянства України.

    На місце прибули представники Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Служба безпеки України.

    Нагадаємо, вчора народний депутат Сергій Власенко опублікував документ, згідно з яким президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства 10 бізнесменів та політиків.

    Згідно з указом №502 громадянства України позбавлено:

    • українського бізнесмена Ігоря Коломойського;
    • співголову партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича;
    • нинішнього голову територіальної оборони Дніпропетровської області, бізнесмена Геннадія Корбана.

    Станом на 22 липня ще немає офіційного підтвердження інформації.

    До цього, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом українці можуть почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

    Данілов також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.



    Теги: Володимир Зеленський Україна президент громадянство указ
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    Прикордонники вилучили в Корбана український паспорт, – ЗМІ (відео)