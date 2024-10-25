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ДСНС отримала від Словенії тягачі для розмінувальної техніки

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ДСНС отримала від Словенії тягачі для розмінувальної техніки
Словенія передала Україні техніку
Фото: ДСНС

В межах ініціативи United24 Словенія передала Україні тягачі

ДСНС отримала два тягачі для потреб гуманітарного розмінування, які були куплені за кошти, надані урядом Словенії в межах ініціативи United24. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Повідомляється, що тягачі були придбані у вітчизняного виробника в рамках ініціативи «Зроблено в Україні». Вони сприятимуть швидшій доставці техніки для розмінування до районів, де здійснюється очищення територій.

За словами начальника Управління з питань гуманітарного розмінування Мінекономіки Дмитра Паньшина, тягачі були закуплені у відповідь на запит Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Наступного сезону ми в ДСНС за допомоги партнерів сподіваємося мати до 90 машин для розмінування. Це чи не найбільший парк таких машин в Європі», – повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

У Мінекономіки нагадали, що 3 липня набула чинності угода про виділення 1,5 млн євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування від уряду Словенії.

«Виділення 1,5 млн євро на потреби гуманітарного розмінування – це дуже правильний крок уряду Словенії. І ми з командою посольства працюємо над тим, щоб внесок нашої країни зростав», – заявила посол цієї держави Матея Превольшек.

Нагадаємо. раніше стало відомо, що Словенія, ймовірно, таємно надіслала Україні військову допомогу в той час, коли у США не могли ухвалити закон про допомогу Україні на $60 млрд.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/202 про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені. 

Нагадаємо, кілька країн-членів НАТО виступають проти того, щоб запросити Україну до альянсу.

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Теги: Мінекономіки посол розмінування Володимир Зеленський Словенія президент

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