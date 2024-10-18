«Ніхто не дає гарантій». Президент повідомив, чи є альтернатива Плану перемоги

Зеленський заявив, що деякі іноземні лідери вже усвідомлюють, що довіряти Путіну не можна

Західні партнери не мають альтернатив пропозиціям України, зокрема Плану перемоги. Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час інтервʼю журналістка звернула увагу, що після презентації Плану перемоги від деяких іноземних представників лунала критика стосовно його реалізації. На що Зеленський наголосив, що ніхто з партнерів «вже нічого не гарантує після Будапешту (Будапештського меморандуму - «Главком»)».

«У них немає інших гарантій, у них немає альтернатив, яку запропонувала наша сторона, просто її немає. Так, вони можуть вам сказати про заморожений конфлікт: давайте зараз зупинимось. Добре, питання, що буде післязавтра? Чому коли він збереться силами, тобто Путін, знову, чому не буде повної окупації України? Або спроби повторити 2022 рік? І тут ніхто руку вгору не піднімає, вже ніхто нічого не гарантує після Будапешту, після Нормандії (Нормандський формат - «Главком»)», – наголосив очільник держави.

Зеленський пригадав зустріч, яка відбулась 17 жовтня, на якій були присутні іноземні лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон.

«Вчора ми сиділи і хтось, не буду казати хто, був скептичний щодо плану. І він (Емманюель Макрон - «Главком») каже, що я був на Нормандії, ми сиділи разом, він нам дав слово, що у нас мирні перемовини, реально, що ніхто не буде підіймати хвилю використання потужної зброї, що буде припинення вогню. Але ми вже не можемо довіряти словам цієї сторони, вони не виконали нічого, в це ніхто не вірить», – зауважив Зеленський.

До слова, лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО. Про це Туск заявив після засідання Євроради у Брюсселі.