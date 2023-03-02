Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи з’являться в Раді нові нардепи замість Королевської та Волошина: роз’яснення ЦВК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи з’являться в Раді нові нардепи замість Королевської та Волошина: роз’яснення ЦВК
фото з відкритих джерел

Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ

Центральна виборча комісія отримали постанови Верховної Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень). Про це йдеться на сайті ЦВК.

«Комісія мала б вирішити питання щодо призначення проміжних виборів у цих округах, та під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Тому Комісія розгляне це питання після припинення/скасування воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Комісія отримала постанови Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень).

«За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ. Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду – обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ «Про вибори народних депутатів України», – додали в ЦВК.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада припинила повноваження нардепів Наталії Королвської та Юрія Солода. За припинення повноважень Королевської проголосувало 332 народних обранці. Звільнення Солода підтримали 330 нардепів. Того ж дня позбавили мандата і Волошина.

Теги: Опозиційна платформа — За життя Наталія Королевська ЦВК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада позбавила мандатів нардепів Солода та Королевську
Рада позбавила мандатів нардепів Солода та Королевську
24 лютого, 13:05
Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів
САП займеться статками нардепки Королевської: деталі
15 грудня, 2022, 19:15
Парламент позбавив Трухіна депутатського мандата
Парламент позбавив Трухіна депутатського мандата
23 лютого, 13:49

Політика

Чи з’являться в Раді нові нардепи замість Королевської та Волошина: роз’яснення ЦВК
Чи з’являться в Раді нові нардепи замість Королевської та Волошина: роз’яснення ЦВК
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Херсона
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Херсона
У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження
У яких партіях найбільше депутатів-фронтовиків: дослідження
«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться
«Російський Добровольчий Корпус»: як воює, чого вимагає і за що бореться
Чому не можна послаблювати санкції проти Росії: роз’яснення МЗС
Чому не можна послаблювати санкції проти Росії: роз’яснення МЗС
Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег
Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
У Швейцарії загадково померла акушерка, яка приймала пологи у коханки Путіна
27K
Провал під Вугледаром розкрив серйозні проблеми армії РФ – ISW
22K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
13K
Уряд збільшив зарплати захисникам: хто отримає понад 150 тис.
9083
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
8468
Вибухи на аеродромі «Мачулищі»: білоруси зняли пропагандистське відео про А-50

Новини

Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Сьогодні, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
Вчора, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту