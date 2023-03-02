Чи з’являться в Раді нові нардепи замість Королевської та Волошина: роз’яснення ЦВК

Комісія не визнала обраними нардепами представників ОПЗЖ

Центральна виборча комісія отримали постанови Верховної Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Олександра Трухіна та Юрія Солода (особисті заяви про складення депутатських повноважень). Про це йдеться на сайті ЦВК.

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«Комісія мала б вирішити питання щодо призначення проміжних виборів у цих округах, та під час воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори. Тому Комісія розгляне це питання після припинення/скасування воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що Комісія отримала постанови Ради, які достроково припиняють повноваження нардепів Наталії Королевської та Олега Волошина (особисті заяви про складення депутатських повноважень).

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«За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраними нардепами наступних за черговістю кандидатів від ОПЗЖ. Однак Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду – обставина, яка унеможливлює ухвалення ЦВК рішення про визнання обраними нардепами на позачергових виборах 21 липня 2019 року наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії відповідно до ЗУ «Про вибори народних депутатів України», – додали в ЦВК.

Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада припинила повноваження нардепів Наталії Королвської та Юрія Солода. За припинення повноважень Королевської проголосувало 332 народних обранці. Звільнення Солода підтримали 330 нардепів. Того ж дня позбавили мандата і Волошина.