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Чим швидше Україна досягне остаточної перемоги, тим більше шансів на розпад Росії – Каспаров

Альона Боженко
glavcom.ua
Чим швидше Україна досягне остаточної перемоги, тим більше шансів на розпад Росії – Каспаров
Гарі Каспаров заявив, що зупинити процес розпаду Росії не можна
фото ілюстративне

«Українська війна та злочини, які творять путінські війська, показали нежиттєздатність режиму, що є дітищем російської імперської політики»

Російський шахіст і політик Гаррі Каспаров вважає, що крах Російської Федерації є неминучим і чим швидше Україна переможе РФ на полі бою, тим швидше цей крах відбудеться. Про це він розповів в інтерв'ю американському політологу Пітеру Залмаєву.

«Крах імперії неминучий і визначений історично. У якій формі це станеться – ми точно не знаємо, але чим швидше це станеться, тим вища ймовірність на інтеграцію частини Росії, що залишилася після поразки, в євроатлантичний простір. Важливо розуміти, що зупинити цей процес не можна так само, як у 1991 році не можна було зупинити процес розпаду СРСР. Зараз він має набути завершальної форми. Українська війна та злочини, які творять путінські війська, показали нежиттєздатність режиму, що є дітищем російської імперської політики. Росія, Радянський Союз – різні форми реінкарнації однієї й тієї концепції. Це мерці, яким немає місця серед живих», – розповів Каспаров.

Також за словами політика, Захід має докласти всіх зусиль і зробити війну в Україні «останньою війною імперії».

«Історична роль Заходу – закрити штори російської імперії, зробити цю війну останньою війною імперії, яка протягом століть тероризувала сусідів, постійно розширювалася і була джерелом напруженості. Ніхто не гарантує сприятливого результату, але цілком очевидно, що чим швидше Україна досягне остаточної перемоги – тим більше шансів. Пролонгація війни підвищує ціну не тільки для України та Росії, а й для всього світу, тому що розпад набуде ще більш неконтрольованої форми», – зазначив російський політик.

Він також зауважив, що кожні свідомі росіяни мають робити все, щоб Україна, якнайшвидше здобула перемогу у війні з РФ.

«У свою чергу, завдання кожного російського патріота – досягати сьогодні всіма засобами перемоги України. Перемога повинна включати повне звільнення української території, компенсацію за всю завдану шкоду та залучення до суду військових злочинців, що дуже важливо. Щоб створити новий світ, ми маємо пройти російський Нюрнберг, відповісти за ці злочини. В іншому випадку закони і право можна викинути у сміттєву скриньку», – резюмував Каспаров.

Нагадаємо, раніше Каспаров заявляв, що війна в Україні переходить у нову фазу: Путін намагатиметься відчайдушно втримати частину награбованого.

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Теги: Україна росія

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