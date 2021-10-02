Скандал із безвізом. Експерка пояснила, чому тема стала актуальною саме зараз

Безвіз з ЄС діє в Україні з 2017 року

Підстав для таких радикальних дій, як скасування безвізового режиму з Україною, у ЄС наразі немає

Інформацію щодо можливого позбавлення України безвізового режиму з Євросоюзом було свідомо поширено напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться 14 жовтня, щоб завадити його належному проведенню. Такої думки дотримується провідна експертка з управління кордонами та міграцією, виконавчий директор Громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко, ідеться в матеріалі «Главкома» «Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України».

Сушко вважає, що повідомлення ЗМІ про можливе скасування безвізового режиму для українців є очевидною повною дезінформацією.

«Існує четвертий звіт Європейської комісії, в якому йдеться про дотримання Україною критеріїв постлібералізаційного моніторингу (безвізу). Так, ми маємо рекомендації, але вони не є критичними та доволі типові для всіх країн, які перебувають з нами в одному пакеті (Західні Балкани та Грузія з Молдовою)», – пояснила свою думку експертка.

Аналізуючи дані цього звіту, вона дійшла висновку, що підстав для таких радикальних дій, як скасування для України безвізу, у ЄС наразі немає.

«За кількістю шукачів притулку є зменшення до 15% у порівнянні з 2019 роком (дані за 2020 рік). Кількість виявлених неврегульованих мігрантів дійсно збільшилась, але не критично. Кількість відмов на кордоні зменшилася не суттєво. Всі ці дані є у четвертому звіті Єврокомісії. Мабуть, хтось хотів запустити цю дезінформацію перед самітом Україна-ЄС 14 жовтня», – підсумувала експертка.

Нагадаємо, представник України при ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що на сьогодні питання щодо скасування безвізу для України Європейським Союзом не порушується.

За інформацією ЗМІ, деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

ЗМІ зазначають, внутрішній документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами. Згідно з цим документом, Німеччина, Франція та Італія розчарувалися через часті зловживання безвізовим режимом з боку громадян Албанії, Молдови, України та Сербії.

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