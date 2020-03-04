У вінницькій школі впроваджують нову систему харчування



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З початку 2020 року у вінницькій школі №9 запроваджують нову систему харчування

Мультипрофільні обіди за принципом «шведського столу» функціонують в навчальному закладі поки що для школярів молодших класів. Діти самі обирають, що вони їстимуть.

У вінницьких закладах освіти поступово змінюють систему харчування. До нової системи харчування з цього року приєдналася і школа №9. Учні початкових класів самостійно обирають, що і скільки покласти у тарілку, обирають страви на свій смак. Кошти на шкільні обіди, як і раніше, виділяють з міського бюджету, а частину доплачують батьки. Попередньо з батьками погодили запровадження нової ініціативи.

«У нас повністю харчується за новим принципом початкова школа, а це - 11 класів. У їдальню приходить по два класи. Ми плануємо не зупинятися, адже батьки нас просять ввести таке харчування для учнів старших класів. З бюджету на харчування виділяється 5 грн, з батьками ми домовилися, що вони доплачуватимуть по 8 грн. В місяць це виходить 160 грн. Меню кожного дня різне, в п’ятницю, наприклад, молочний день, коли готуються сирники, какао, запіканки», - розповідає директор комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради Валентин Капуста.

Тепер шкільна їдальня у навчальному закладі №9 змінилася і більше нагадує невеличке кафе. Діти на перерві приходять і обирають собі страви, у закладі грає спокійна музика. Адміністрація закладу, каже, що це покращує апетит у школярів.

«Найбільше мені подобаються відбивні. Кожного дня нам дають різні страви. Я люблю їсти найбільше ячмінну кашу і яблука», - каже учениця 2б класу Даша.

Директор КП «Школяр» Ада Окунь, зазначила, що їхнє підприємство готове й надалі впроваджувати мультипрофільне харчування. Для цього у закладах проводять опитування, і де батьки та адміністрація згодні, меню оновлюють.

«У нас на базі школи №6 в минулому році стартував пілотний проект – мультипрофільне харчування за принципом «шведського столу». Він зарекомендував себе вдало, і ми бачимо, що рухаємося в правильному напрямку. Тепер ми започаткували такий вид харчування і у школі №9. Дітки із задоволенням йдуть в їдальню і харчуються. Діти починають їсти такі страви, які раніше не їли, у них формується культура харчування. В подальшому ми плануємо переводити й інші навчальні заклади, які обслуговує підприємство «Школяр», - зазначила Директор КП «Школяр» Окунь Ада.

Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко розповіла, що система харчування змінюються не лише у школах, а й в дитячих садочках. Дітям подобаються гастрономічні новації.

«За дорученням міського голови Сергія Моргунова і з ініціативи департаменту освіти, у наших закладах освіти проходить масштабне реформування харчування. В дошкіллі ми провели великий фестиваль, 36 страв буде включено в нове меню, яке ми затвердимо і скоро оприлюднимо. Навіть Держспоживслужба каже, що воно схоже на санаторне. В школах, де здійснюють обслуговування комунальні підприємства «Меридіан» та «Школяр», оновлюється підхід до харчування. У цій школі діти за новою системою їдять уже після зимових канікул. Страви смачні, і ми задоволені тим, що діти на період перебування в школі будуть не голодні і обирають те, що самі хочуть. Ми плануємо поширити це харчування і на старші класи, в планах у нас оновити харчування у школі №12. Комунальне підприємство «Меридіан» працює за рецептурою Клопотенка (український кулінарний експерт, шеф-кухар, засновник соціального проекту зі зміни культури харчування «CultFood») і гастрогіда Олени Павлової. А також «Меридіан» реалізовує проект у школі №7 «Мій вибір». У школі №4 і №6 за таким принципом харчуються і учні старшої школи»», - зазначила Оксана Яценко.

Якісне харчування вихованців садочків та школярів – важливе питання, переконаний міський голова. «Покращення харчування у школах та садочках міста – комплексне завдання. Ми оновлюємо їдальні, обладнуємо кухні пароконвектоматами, забезпечили школи і садочки установками для очистки питної води. Але і меню повинно змінюватись. Їжа має бути смачною, якісною і корисною – і це не тільки здоров’я юних вінничан, а й виховання гастрокультури», - зауважив міський голова Сергій Моргунов.