ЦВК: карантин вихідного дня не завадить другому туру виборів
В приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції
Українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть із заходами безпеки
Запровадження в Україні карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів.
Про це повідомила Центральна виборча комісія.
Як пояснили в ЦВК, українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть із заходами безпеки.
Так, на вході до виборчої дільниці у виборців будуть вимірювати температуру, а в приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції та дезинфікуючі засоби для рук.
Крім того, будуть виділені окремі кабінки голосування для виборців з ознаками захворювання.
Як відомо, вже найближчої неділі, 15 листопада, відбудеться перша хвиля других турів виборів міських голів. Вони пройдуть у містах з населенням більше 75 тисяч виборців, де в першому турі жоден кандидат не набрав більше 50 % голосів.