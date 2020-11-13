ЦВК: карантин вихідного дня не завадить другому туру виборів

В приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції

Українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть із заходами безпеки

Запровадження в Україні карантину вихідного дня не завадить проведенню другого туру місцевих виборів.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

Як пояснили в ЦВК, українські громадяни не обмежені в реалізації свого конституційного права, однак вибори проходитимуть із заходами безпеки.

Так, на вході до виборчої дільниці у виборців будуть вимірювати температуру, а в приміщенні дільниці буде розмітка для дотримання дистанції та дезинфікуючі засоби для рук.

Крім того, будуть виділені окремі кабінки голосування для виборців з ознаками захворювання.

Як відомо, вже найближчої неділі, 15 листопада, відбудеться перша хвиля других турів виборів міських голів. Вони пройдуть у містах з населенням більше 75 тисяч виборців, де в першому турі жоден кандидат не набрав більше 50 % голосів.



