ЦВК передала ще півтисячі бюлетенів на закордонні дільниці



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Виборчі бюлетені

Всього на чотири закордонні виборчі дільниці було передано додатково 512 бюлетенів

Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць додатково виготовлені виборчі бюлетені з виборів Президента України для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі.

Про це у вівторок, 16 квітня, йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

«Під час сьогоднішнього засідання Комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – заступника начальника управління – начальника відділу інформаційно-організаційного менеджменту Управління генерального секретаріату Олега Мисика додатково виготовлені виборчі бюлетені з виборів президента України для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі. Всього на чотири закордонні виборчі дільниці було передано 512 бюлетенів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв’язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях, та кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів.

Як повідомлялося, на засіданні 15 квітня ЦВК передала на 101 закордонну виборчу дільницю 436 тис. 528 бюлетенів.