ЦВК: термін прийняття відмов щодо балотування у президенти закінчився



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Якщо до 31 березня хтось із кандидатів ще виявить бажання відмовитися брати участь у президентських виборах, штамп «Вибув» не проставлятиметься

Центральна виборча комісія завершила термін прийому звернень кандидатів на пост президента на чергових виборах 31 березня щодо відмови балотуватися, виборчий бюлетень міститиме 39 прізвищ.

Про це розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко під час спілкування зі ЗМІ після засідання Центрвиборчкому вночі 8 березня.

«Якщо кандидат виявить бажання написати заяву про відмову, така заява відповідно до закону вже не буде розглядатися і до уваги Центральною виборчою комісією братися не буде. Це означає, простішим словами, що цей кандидат, його ПІП та інформація про нього залишаться у бюлетені», - зазначив він.

Радченко зауважив, що виборчий бюлетень в день голосування 31 березня міститиме дані про 39 кандидатів.

Водночас він підкреслив, що якщо до того часу хтось із кандидатів ще виявить бажання відмовитися брати участь у президентських виборах, штамп «Вибув» не проставлятиметься.

«Штамп «Вибув» використовується тільки в тих випадках, коли кандидат або позбавлений громадянства, або виїхав на постійне місце проживання за кордон тощо - тільки в таких випадках. Якщо відмова від балотування, то штамп не використовуються», - пояснив заступник голови ЦВК.

Як повідомлялося, чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.

Вночі 8 березня ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.

Зазначимо, що ЦВК не змогла закупити бокси для доставки бюлетенів.

Нагадаємо, 7 березня народний депутат Євген Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Того ж дня Дмитро Добродомов зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Також 7 березня Дмитро Гнап подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з виборів.

6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.

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Джерело: Укрінформ