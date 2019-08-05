ЦВК визнала обраними ще шістьох народних депутатів
Засідання ЦВК все ще триває
Встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами
Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в шести виборчих округах.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Зокрема, ЦВК визнала обраним у окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.
«Саме встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Наразі засідання ЦВК триває.
Як повідомляв «Главком», 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Зокрема, партія «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 24, «Європейська Солідарність» – 23 та партія «Голос» – 17.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.
Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині.
Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.