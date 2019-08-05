  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЦВК визнала обраними ще шістьох народних депутатів

    • Розсилка
    <p>Засідання ЦВК все ще триває</p> - ЦВК визнала обраними ще шістьох народних депутатів

    Засідання ЦВК все ще триває

    Встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами

    Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в шести виборчих округах.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Зокрема, ЦВК визнала обраним у окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.

    «Саме встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Наразі засідання ЦВК триває.

    Як повідомляв «Главком», 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

    Читайте також

    Зокрема, партія «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 24, «Європейська Солідарність» – 23 та партія «Голос» – 17.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.

    Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині.

    Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.

    Читайте також
    ЦВК Верховна Рада вибори депутат політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ