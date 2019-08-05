ЦВК визнала обраними ще шістьох народних депутатів



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Засідання ЦВК все ще триває

Встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в шести виборчих округах.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зокрема, ЦВК визнала обраним у окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондара, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба.

«Саме встановлення цих результатів було пов’язане зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено», - сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Наразі засідання ЦВК триває.

Як повідомляв «Главком», 3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Зокрема, партія «Слуга народу» отримала 124 мандати, «Опозиційна платформа – За життя» – 37, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 24, «Європейська Солідарність» – 23 та партія «Голос» – 17.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.

Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині.

Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.