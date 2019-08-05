ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях 50 округу



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Комісія доручила підготувати уточнені протоколи на двох округах

Центральна виборча комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу (ОВО) № 50 у Покровську та перерахувала голоси на виборах у Раду на 14 виборчих дільницях.

Про це передає пресслужба ЦВК.

Повторний підрахунок голосів на цих дільницях вівся під час засідання 4 серпня на виконання відповідних судових рішень.

Зокремо, повторний підрахунок голосів виборців було проведено на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065. Також були складені відповідні протоколи.

Крім того, Комісія доручила ОВК підготувати та надати протоколи про підсумки голосування в ОВО № 119 та № 210 з поміткою «Уточнений». Термін передачі уточнених протоколів - до 5 серпня.

Також повторно прийнято уточнений протокол ОВК щодо голосування в окрузі № 119.

Нагадаємо, члени Центральної виборчої комісії прибули на 50-й одномандатний виборчий округ в Покровську, щоб забрати документацію окружної комісії та визначити результати виборів в Раду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Для попередження провокацій чи протиправних дій під час встановлення результатів виборів на 50-му окрузі, члени Центрвиборчкому вирішили за допомогою авіації МВС забрати документацію з округу в Київ. Документи охоронятиме спецпідрозділ Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.

Поліція відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів.

Нагадаємо, 30 липня в «Укрінформі» близько 10 молодиків в футболках з написами «Традиція і порядок» увірвались на пресконференцію, яка була присвячена виборам на 50-му округу в Донецькій області, і закидали яйцями мера Добропілля Андрія Аксьонова.

Як відомо, Аксьонов поступився переможцю на цьому окрузі Руслану Требушкіну (Опозиційний блок) майже в 200 голосів.

Раніше МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому.

Перед цим люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

Як відомо, Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.