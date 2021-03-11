У «Голосі» визначилися зі своєю ідеологією

«Завдання «Голосу» – зайняти нішу лібералізму, і тоді у партії є достатньо перспективне майбутнє», – Володимир Куренной

Команда партії «Голос» взяла орієнтир на ліберально налаштованих громадян України.

На цьому наголосив в інтерв’ю «Главкому» Володимир Куренной, новий керівник секретаріату партії «Голос», політтехнолог, депутат пятьох скликань.

«За цей період «Голос» продемонстрував, що той моральний ідеологічний аванс, який йому видали свого часу, він не збирається обмінювати на щось інше. Тобто він дійсно став носієм ліберальних цінностей. А для України, чий політичний ландшафт на сьогодні є дуже бідним з цієї точки зору, це дуже важливо. Де-факто, ми сьогодні маємо більш-менш потужні лівопопулістські та такі самі праві структури: з одного боку, це «Батьківщина», з іншого – «Європейська солідарність». Притому, що в Україні, за деякими дослідженнями, є до 20% ліберально мислячого електорату, особливо у великих містах. За великим рахунком, окрім партії «Реформи та порядок», що мала колись фракцію в парламенті, такої політсили ніколи не було», – запевняє колишній нардеп.

Куренной переконаний, що запит на ліберальні структури з часом буде лише зростати. «У Європі ліберальні партії на сьогодні в багатьох країнах є або правлячими, або членами правлячих коаліцій. Отже, лібералізм – це одна з мейнстрімових ідеологій. Завдання «Голосу» – чітко зайняти цю нішу і тоді у партії є достатньо перспективне майбутнє», – заявив голова секретаріату партії.

Лібералізм обстоює абсолютну цінність людської особистості (особа важливіша за державу). Сучасний лібералізм також віддає перевагу відкритому суспільству, заснованому на плюралізмі та демократичному управлінні державою, за умови захисту права меншості та окремих громадян.



