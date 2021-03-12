Хто стане наступним президентом України?

Саме Путін зробив так, що недобитки «ригів» ніколи не прийдуть до влади

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Примерно две недели назад Медведчук в интервью ВВС сказал, что следующим президентом может стать Порошенко. Понятно, что это он так пугал Зеленского, как маленького ребёнка пугают страшным Бабаем. Но тем менее в этом прогнозе есть доля правды.

Я не берусь утверждать, что Порошенко станет седьмым президентом, но следующий президент будет точно от национал-демократического лагеря.

И обеспечил такой расклад лично кум Медведчука, когда весной 2014 года отсек от тела Украины ядерный пророссийский электорат.

Победа прокремлевского кандидата теперь арифметически невозможна.

Именно Путин сделал так, что недобитки рыгов никогда не придут к власти. Да, они будут присутствовать в Раде, но всегда будут на обочине. Никогда не попадут в коалицию. Все здоровые политические силы будут их сторониться, как прокаженных.

И еще ВВП сделал так, что путь в НАТО и ЕС стал для Украины неотвратимым, а свою страну загнал под санкции.

Время также играет на нас. С каждым годом пророссийского электората становится все меньше. Он тает, как роса на солнце. Думаю, через 20 лет останется только проевропейский электорат и люди «какая разница» («желудочки на ножках» доминируют во всех странах, но всегда становятся на сторону сильного)

Под конец парадоксальное скажу: в большой исторической перспективе плешивый бункерный дед и есть главный украинский державник.

Джерело: блог Олени Яхно

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