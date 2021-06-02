Данілов анонсував новий рід військ в Україні

Данілов зазначив, що незабаром в Україні буде утворений новий рід військ – кібервійська

Незабаром в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ході робочого візиту до Литовської Республіки. Про це йдеться на сторінці РНБО у Facebook.

У Литві Данілов зустрівся з Головним радником президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом. Обговорювали агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі.

Крім того, Данілов зазначив, що незабаром в Україні буде утворений новий рід військ – кібервійська.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», - сказав він, додавши, що актуальною у цьому напрямі є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Своєю чергою, Кулєшюс висловився за необхідність посилення «узгодженої позиції наших країн щодо підтримки України». Зокрема він наголосив, що нещодавній візит Президента Литовської Республіки Г. Наусєди до України «був дуже плідним».

Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці у сфері кібербезпеки між обома країнами, а також запевнив у незмінності підтримки України на її шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.

Кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.