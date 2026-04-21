Головна Країна Політика
search button user button menu button

Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Офіс генерального прокурора

Лубінець: Працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!», – йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що статистика щодо Одеської області була тривожною. Він розповів, що з 1 січня по 20 квітня 2025 року надійшло 193 повідомлення про можливі порушення прав і свобод людини з боку ТЦК та СП, тоді як загалом за весь 2025 рік – 642 звернення щодо порушень під час мобілізації та неправомірних дій їхніх працівників. Водночас, за його словами, в аналогічний період цього року вже зафіксовано 264 звернення, що майже на 40% більше.

«Окремо я публічно завжди наголошую: працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Такі дії прямо підривають довіру до державних інституцій», – наголосив омбудсмен.

Водночас, як підкреслює Лубінець, подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. За його словами, найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

«Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні. Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

Теги: Одеса ТЦК Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua