Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони

Лубінець: Працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Ситуація в Одесі стала показовою. Те, що довгий час намагалися замовчувати або ігнорувати, виходить назовні. Працівники СБУ зафіксували ганебні практики, і на них уже є реагування. Це важливий сигнал. Сигнал про те, що порушення прав людини більше не можуть залишатися без наслідків!», – йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що статистика щодо Одеської області була тривожною. Він розповів, що з 1 січня по 20 квітня 2025 року надійшло 193 повідомлення про можливі порушення прав і свобод людини з боку ТЦК та СП, тоді як загалом за весь 2025 рік – 642 звернення щодо порушень під час мобілізації та неправомірних дій їхніх працівників. Водночас, за його словами, в аналогічний період цього року вже зафіксовано 264 звернення, що майже на 40% більше.

«Окремо я публічно завжди наголошую: працівники ТЦК та СП мають ходити без балаклав, з відкритим обличчям. Вони не мають права діяти анонімно чи приховано. Такі дії прямо підривають довіру до державних інституцій», – наголосив омбудсмен.

Водночас, як підкреслює Лубінець, подібні критичні порушення мають місце не лише в Одеській області. За його словами, найбільш напружена ситуація, окрім цього регіону, спостерігається також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській та Черкаській областях.

«Саме тому важливо, щоб реагування, яке ми зараз бачимо в Одесі, стало не винятком, а початком системних змін по всій країні. Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.