Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
45-річний чоловік відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі
В Одесі 45-річний містянин відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів та втік з місця події. Згодом його було вбито під час спроби затримання. Місцеві ЗМІ оприлюднили фото нападника, повідомляє «Главком».
Інцидент стався 25 березня. За інформацією правоохоронців, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.
Під час перевірки він відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі. Для його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію.
Протягом кількох годин правоохоронці встановили місце перебування чоловіка. Під час перемовин він знову почав стріляти по поліцейських. У відповідь бійці КОРД відкрили вогонь та вбили стрільця.
Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Двох співробітників правоохоронних органів було поранено.
Вранці 26 березня Нацполіція повідомила, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. За словами правоохоронців, застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю бійців КОРДУ.
Коментарі — 0