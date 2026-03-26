Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
Одесит відкрив стрілянину під час перевірки військових документів
45-річний чоловік відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі

В Одесі 45-річний містянин відкрив вогонь по патрульних під час перевірки документів та втік з місця події. Згодом його було вбито під час спроби затримання. Місцеві ЗМІ оприлюднили фото нападника, повідомляє «Главком».

Інцидент стався 25 березня. За інформацією правоохоронців, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника фото 1
Поліцейські на місці стрілянини
Поліцейські на місці стрілянини
Під час перевірки він відкрив вогонь з автомата по поліцейських і втік на автомобілі. Для його затримання було введено спеціальну поліцейську операцію.

Протягом кількох годин правоохоронці встановили місце перебування чоловіка. Під час перемовин він знову почав стріляти по поліцейських. У відповідь бійці КОРД відкрили вогонь та вбили стрільця.

Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника фото 2
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію
Для затримання стрільця в області було введено спеціальну поліцейську операцію
Нагадаємо, в Одесі чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Невідомий на білому автомобілі стріляв з автомата у співробітників поліції. Двох співробітників правоохоронних органів було поранено.

Вранці 26 березня Нацполіція повідомила, що чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. За словами правоохоронців, застосування сили було вимушеним – для припинення загрози життю бійців КОРДУ.

Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
