Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання

СБУ зазначає, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та Національна поліція за сприяння головнокомандувача ЗСУ та керівництва Сухопутних військ нейтралізували в Одесі організоване злочинне угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

За матеріалами справи, «вибивання» коштів відбувалися в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць. Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного місцевого жителя та «вибивали» з нього гроші.

«Під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям. Спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання. Жодна особа вогневих поранень не отримала. Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», – наголошує СБУ.

За даними правоохоронців, для рейдів використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформацію підтвердили в обласному ТЦК.

Після інциденту у Збройних силах України розпочали службове розслідування. Рішенням головнокомандувача ЗСУ начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також керівника Пересипського районного ТЦК усунули від виконання службових обов’язків.