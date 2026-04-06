У Харкові чоловік вдарив ножем військового ТЦК

Військовий отримав поранення ножем в живіт

Сьогодні, 6 квітня, у Харкові під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців ТЦК. У результаті один з військових отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

«Після заподіяного нападник втік, він знаходиться у розшуку. Ми переконані, що місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний – притягнутий до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час.

«Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність. Всіх військовозобов’язаних має хвилювати питання, як найшвидше долучитися до захисту, щоб зберегти життя своїх рідних. Зухвала ж агресія цивільних проти військових в одну мить може призвести до беззахисності самих цивільних. Війна помилок не прощає. Зірвана мобілізація лише наближає фронт», – додається у повідомленні.

Раніше у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи.

Зокрема, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом Личаківський районний суд обрав запобіжний захід для інспектора Львівської митниці Андрія Труша. Його підозрюють у смертельному пораненні військовослужбовця ТЦК.