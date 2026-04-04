Один туалет на 60 людей: Лубінець показав жахливі умови в Ужгородському ТЦК

Люди в ТЦК перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують гідність

У людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони

Представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі. Як інформує «Главком», про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Лубінець наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2026

Окрім того, що у людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують людську гідність.

«На 40–60 осіб – лише три кружки та вісім металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», – перерахував ганебні умови утримання омбудсмен.

Лубінець зазначив, що працівників Ужгородського зонального відділу ВСП належно відреагували та посприяли проведенню моніторингу.

«Ситуація на моєму особистому контролі», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.

Також у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи.

Крім того, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився митник Андрій Труш.