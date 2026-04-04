Один туалет на 60 людей: Лубінець показав жахливі умови в Ужгородському ТЦК

Люди в ТЦК перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують гідність
У людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони

Представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков здійснив моніторинговий візит до Ужгородського РТЦК та СП. У результаті перевірки було виявлено жахливу антисанітарію у цій установі. Як інформує «Главком», про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Лубінець наголосив, що попри перешкоджання з боку посадових осіб, вдалося зафіксувати кричущі порушення.

Окрім того, що у людей, яких доставляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами Лубінця, принижують людську гідність.

«На 40–60 осіб – лише три кружки та вісім металевих тарілок, люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування. Повна антисанітарія – один туалет і один душ на таку кількість людей, відсутня постільна білизна», – перерахував ганебні умови утримання омбудсмен.

Лубінець зазначив, що працівників Ужгородського зонального відділу ВСП належно відреагували та посприяли проведенню моніторингу.

«Ситуація на моєму особистому контролі», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, голова Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не варто очікувати «дива» внаслідок можливих змін у сфері мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, суть мобілізації залишиться тією ж, доки триває війна.

Також у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи. 

Крім того, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився митник Андрій Труш.

Читайте також:

Читайте також

Як війна змінила нас і державу
Війна стала рутиною: як Україна втратила ейфорію, але не спротив
30 березня, 18:18
Стовп диму здіймається після військового удару по столиці Тегерану 2 березня 2026 року
Головна вразливість нафтової імперії Ірану
8 березня, 18:31
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів, повернувшись з-за кордону, Наконечний став на захист Батьківщини
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
9 березня, 09:00
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
9 березня, 07:52
Сирський зробив заяву про контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку
ЗСУ у лютому звільнили більше території, ніж РФ захопила: деталі від Сирського
9 березня, 13:03
Посол України у США Ольга Стефанішина
Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина
10 березня, 10:48
У запланований час не відбудуться перегони Формули-2, Формули-3 та F1 Academy
Формула-1 скасувала Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії через війну на Близькому Сході
15 березня, 03:21
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
19 березня, 04:29
Організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід
Ексміністру, якого підозрюють у махінаціях з зерном, обрали запобіжний захід
28 березня, 20:52

Події в Україні

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
