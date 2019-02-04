«ДемАльянс» підтримав одного з кандидатів у президенти



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Делегати з’їзду підтримали Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил

Партія «ДемАльянс» під час з'їзду 3 лютого вирішила підтримати кандидатуру міськголови Львова Андрія Садового на президентських виборах.

Про це повідомила прес-служба партії на Facebook.

«Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання», — йдеться у повідомленні

Також «ДемАльянс» закликав партії «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Сила людей» та «інші демократичні партії» піти на майбутні парламентські вибори однією командою.

Раніше у Комітеті виборців розповіли, хто з кандидатів у президенти проводить незаконну агітацію.

3-го січня «Самопоміч» висунула Андрія Садового кандидатом в президенти на виборах 31 березня.