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    Політика

    «ДемАльянс» підтримав одного з кандидатів у президенти

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    «ДемАльянс» підтримав одного з кандидатів у президенти

    Делегати з’їзду підтримали Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил

    Партія «ДемАльянс» під час з'їзду 3 лютого вирішила підтримати кандидатуру міськголови Львова Андрія Садового на президентських виборах.

    Про це повідомила прес-служба партії на Facebook.

    «Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання», — йдеться у повідомленні

    Також «ДемАльянс» закликав партії «Громадянська позиція», «Самопоміч», «Сила людей» та «інші демократичні партії» піти на майбутні парламентські вибори однією командою.

    Раніше у Комітеті виборців розповіли, хто з кандидатів у президенти проводить незаконну агітацію.

    3-го січня «Самопоміч» висунула Андрія Садового кандидатом в президенти на виборах 31 березня. 

    До вашої уваги: 
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    вибори Самопоміч Андрій Садовий партії політика Facebook Громадянська позиція
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