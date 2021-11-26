Зеленський визнав, що в його команді працюють люди часів Януковича

За словами Зеленського, головне, що його люди «не лягали під Януковича»

Президент Володимир Зеленський не бачить нічого страшного, що в його команді працюють люди, які обіймали посади за часів Януковича. Про це він заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

«Що стосується нових облич. В більшості своїй обличчя нові. Так, ви праві, є люди з часів Януковича. Але ж це не його соратники. Але і ми з вами жили за часів Януковича. Я був продюсером компанії, яка не лягала під Януковича, а ви були, напевно, журналістом, який так само виконував свою справу чесно», – сказав Зеленський.

Додамо, що 17 листопада в Офісі генерального прокурора оголосили про завершення досудового розслідування стосовно експрезидента України Віктора Януковича та дев'ятьох високопосадовців (колишніх керівників силового блоку), які 18–20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва, що призвело до загибелі 67 цивільних осіб.

Всіх їх судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, здебільшого на території Росії.

Нагадаємо, 26 листопада проходив пресмарафон «30 запитань президенту України».

Під час марафону Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Згодом Кремль відповів Зеленському щодо державного перевороту в Україні.

Нагадаємо, сьогодні під час пресмарафону президент Зеленський розповів про розмову з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою щодо спецоперації з затримання «вагнерівців», після якої зрозумів, що її дозволяти не можна. За словами Зеленського, коли Бурба вийшов із Офісу президента, він сказав, що після США Бурба хоче посварити Зеленського з Ердоганом і втягнути Україну у величезний скандал із Туреччиною.

Також Зеленський повідомив скандальну інформацію про Бурбу.

А ще Зеленський заявив, що Бурба хотів передати викрадену формулу вакцини.

Раніше радник Банкової заявив, що спецоперацію із захоплення «вагнерівців» насправді переносили тричі. При цьому всі три рази ініціатором її перенесення був начебто не президент, а сам тодішній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба.

Додамо, що 26 листопада засновник Bellingcat зізнався, що йому соромно за пресконференцію Зеленського.