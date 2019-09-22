Депутатка від «Слуги народу» запевняє, що президент не контролює парламент



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Ірина Верещук не розуміє, в який спосіб Зеленський може контролювати Раду

Ірина Верещук хоче відновити парламентський контроль

Народна депутатка України від партії «Слуга народу», а також голова підкомітету з державної безпеки та оборони комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук заявила, що не зашкодило б відновити парламентський контроль.

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Відновити парламентський контроль би не зашкодило. Бо ми можемо скільки завгодно чіпляти нагрудний значок, такий великий, що мені здається, що він вже до рівня парламентського его виріс. Мені навіть соромно трохи, що такі ми значки собі поробили, посвідчення, у нас всього багато, а ефекту мало», - сказала Верещук.

Вона додала, що контроль за парламентом здійснює суспільство.

«Президент не може контролювати парламент – це інша вертикаль влади. В який спосіб він може контролювати? Він може бути суб’єктом законодавчої ініціативи – це конституційно передбачене його право», - додала Верещук.

До слова, нещодавно на антикорупційному комітеті «засвітили», що закони пишуться в Офісі президента.