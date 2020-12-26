Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні сніжитиме

У Києві сьогодні буде без істотних опадів, температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу

На дорогах України місцями ожеледиця

У суботу, 26 грудня, синоптики прогнозують у низці областей України мокрий сніг і дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вночі 26 грудня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь (І рівень небезпечності, «жовтий»). У південних, східних, більшості центральних областей, вночі і в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, вночі у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця», – йдеться у прогнозі.

Температура впродовж доби у південних та Донецькій областях 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 3-7° морозу.

У Києві сьогодні буде без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу.

За прогнозом синоптиків, в Україні у найближчі дні очікуються мокрий сніг і дощ.

До слова, вчора Дніпро накрив крижаний дощ.