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    Події в Україні

    Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні сніжитиме

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    <p>У Києві сьогодні буде без істотних опадів, температура впродовж доби від 2&deg; тепла до 3&deg; морозу</p> - Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні сніжитиме

    У Києві сьогодні буде без істотних опадів, температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу

    На дорогах України місцями ожеледиця

    У суботу, 26 грудня, синоптики прогнозують у низці областей України мокрий сніг і дощ.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Вночі 26 грудня у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь (І рівень небезпечності, «жовтий»). У південних, східних, більшості центральних областей, вночі і в Карпатському регіоні дощ та мокрий сніг, вночі у Луганській та Харківській областях значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця», – йдеться у прогнозі.

    Температура впродовж доби у південних та Донецькій областях 1-6° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 3-7° морозу.

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    У Києві сьогодні буде без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура впродовж доби від 2° тепла до 3° морозу.

    За прогнозом синоптиків, в Україні у найближчі дні очікуються мокрий сніг і дощ.

    До слова, вчора Дніпро накрив крижаний дощ.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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