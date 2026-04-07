В яких областях витрачається найбільше «депутатських» грошей: графіка

Торік обсяг депутатських фондів обласних рад перевищив 300 млн грн, причому витрати на підтримку виборців зросли майже по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження руху «Чесно».

Найвідчутніше збільшення зафіксували в Житомирській облраді – утричі (з 90 тис. грн на депутата у 2024 році до 246 тис. грн у 2025-му). В Івано-Франківській області показник зріс у 2,5 раза (з 60 тис. до 150 тис. грн), а в Тернопільській – на 51%.

Київська облрада, яка довго була лідером, фінансування не збільшувала, але все одно посіла друге місце за сумою на одного депутата.

Найбільший загальний бюджет зосереджено у Дніпропетровській облраді – понад 119 млн грн. Кожен депутат тут міг розпоряджатися більш ніж 1 млн грн, що на 37% більше, ніж роком раніше. Кошти спрямовують через громади на різні потреби – від матеріальної допомоги та підтримки Сил оборони до ремонтів і закупівель, однак найбільша частка припадає саме на адресну допомогу.

Загалом матеріальна підтримка є основною статтею витрат таких фондів. Обранці лише двох: вже згаданої Дніпропетровської та Чернігівської облрад могли скеровувати гроші на інші цілі.

Водночас для більшості обласних рад характерні не лише зростання фондів і акцент на адресній допомозі, а й відсутність системної звітності. Частина рад прямо зазначає, що депутати не зобов’язані детально звітувати про використання коштів. Навіть там, де звіти є, вони часто не містять конкретики щодо отримувачів і сум.

«Це створює ризики політичного піару за рахунок платників податків, відтак негативно відображається на рівні довіри до місцевого самоврядування», – йдеться у дослідженні.