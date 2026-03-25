«Може діяти в складних умовах». Арахамія зробив заяву про кризу в Раді

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що під час засідання 25 березня Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парламентаря.

За словами Арахамії, цей парламент «не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи». «Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці», – заявив він.

Лідер фракції подякував депутатам за роботу. «Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи», – додав нардеп.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук заявляв, що проблеми з результативністю голосувань у Верховній Раді останнім часом зумовлені об'єктивними причинами, зокрема через хвороби, відрядження, а також через відсутність належної комунікації депутатів з урядом.

«Перед тим, як погоджуватися на щось у переговорах, уряд має отримати позицію парламенту, а не після цього приносити рішення на голосування. Фізично депутатів у залі достатньо», – зазначив нардеп.

Також Ковальчук наголосив, що порівняно з попередніми скликаннями, нинішня відвідуваність є високою. До того ж кнопкодавства, за його словами, в парламенті вже не існує.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Зеленський також зауважив, що існує і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Водночас він переконаний, що організувати їх під час війни неможливо. За словами глави України, робота парламенту нині викликає різні оцінки та має багато причин для критики, однак ситуацію необхідно виправляти.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.