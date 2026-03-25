Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Може діяти в складних умовах». Арахамія зробив заяву про кризу в Раді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Депутат підкреслив, що парламент девʼятого скликання «не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи»
фото: «Слуга народу»

Лідер фракції «Слуг» визнав, що у роботі парламенту «є певні труднощі»

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що під час засідання 25 березня Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парламентаря.

За словами Арахамії, цей парламент «не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи». «Є певні труднощі, робота над ними буде продовжуватися, але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці», – заявив він.

Лідер фракції подякував депутатам за роботу. «Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи», – додав нардеп.

Нагадаємо, заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук заявляв, що проблеми з результативністю голосувань у Верховній Раді останнім часом зумовлені об'єктивними причинами, зокрема через хвороби, відрядження, а також через відсутність належної комунікації депутатів з урядом.

«Перед тим, як погоджуватися на щось у переговорах, уряд має отримати позицію парламенту, а не після цього приносити рішення на голосування. Фізично депутатів у залі достатньо», – зазначив нардеп.

Також Ковальчук наголосив, що порівняно з попередніми скликаннями, нинішня відвідуваність є високою. До того ж кнопкодавства, за його словами, в парламенті вже не існує.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Зеленський також зауважив, що існує і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Водночас він переконаний, що організувати їх під час війни неможливо. За словами глави України, робота парламенту нині викликає різні оцінки та має багато причин для критики, однак ситуацію необхідно виправляти.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.

Теги: Давид Арахамія партія Слуга народу депутат Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua