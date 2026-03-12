Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 

Від початку повномасштабного вторгнення «Київзеленбуд» уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод)

У 2026 році має бути виконаний капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва

Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» за результатами тендеру замовило товариству з обмеженою відповідальністю «Євротехнології Груп» ремонт парку на Оболоні за 65,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Зазначається, що цьогоріч має бути виконаний капітальний ремонт південно-західної частини парку по вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва, йдеться про північну частину берега Оболонської затоки. Зокрема буде влаштовано пішохідний міст, підземну насосну станцію, полив, освітлення, покриття, водозабірну свердловину, відеоспостереження, електропостачання, МАФи та озеленення. В договорі строк виконання до кінця року, а в графіку – до кінця червня.

Орієнтовні межі планування капітального ремонту південно-західної частини парку по вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва

У розслідування зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення «Київзеленбуд» уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод).

Повідомляється, що роботи буде оплачено із місцевого бюджету, фінансування рівномірно розподілене на березень-червень. Проєкт виконала ФОП Буніш Олена Валеріївна, а експертизи – ТОВ «Українська міжрегіональна будівельна експертиза» і ТОВ «Експертиза ЮА». Договірна ціна тверда і включає 7,29 млн грн прибутку (що складає 11% вартості договору), а також 191 тис. грн на покриття ризиків і 82 тис грн на покриття інфляції (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ).

У підсумковій відомості ресурсів відпускні ціни більшості позицій будівельних матеріалів, ймовірно, вказані разом із доставкою, оскільки у відповідному стовпчику стоять прочерки.

Згідно з тендером, найбільша сума 13,60 млн грн припадає на конструкції пішохідного моста українського виробництва з декоративним оздобленням та підсвіткою по 887 тис грн/т із доставкою. Його основний конструктив буде із мостової сталі та фасонного сталевого профілю, оздоблення – з композитної терасної дошки, перила – з нержавіючої сталі з вертикальним членуванням і поручнем з дубу з LED-стрічкою. Крім того, передбачено антикорозійний захист Welesgard.

Щільний крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 1 врахували по 4 773 грн/т, а дрібнозернистий – по 5 063 грн/т із доставкою. Згідно січневого моніторингу «НІРІ», ціни щільного крупнозернистого асфальтобетону марки 1 на Київщині сягали 5 009 грн/т, а дрібнозернистого – 5 307 грн/т без доставки. Тобто кошторисні ціни в межах ринкових.

Деякі позиції все ж вказані окремо від їхньої доставки. Наприклад, фігурні тротуарні бетонні плити «Золотий мандарин» Грейс Модерн товщиною 60 мм врахували по 748 грн/кв. м без доставки. У січневому прайсі виробника немає цін цього виду. Але ціни інших видів такої ж товщини подібні: сіра плитка трохи дешевша, а кольорова коштує майже стільки ж. На самому ж сайті виробника плитка Грейс Модерн 60 мм без фаски коштує 880 грн/кв. м.

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості та розряді робіт 3,8 складає 37 860 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії значно нижчий – 20 653 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі «Work.ua» в Києві трохи вища – 40 тис. грн.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Креатор Компані» та ТОВ «Автомагістраль-Захід».

Директором і засновником «Євротехнології Груп» є Володимир Анатолійович Бойправ. За даними системи YouControl, до 2024 року фірмою володів і керував Роман Говорун.

Розслідувачі з'ясували, що раніше, у 2016-2018 роках співзасновником був брат нинішнього засновника – Тарас Анатолійович Бойправ, який у 2014-2018 роках нею також і керував. Із 2018 року останній працював заступником начальника Управління капітальних вкладень «Київзеленбуду». У своїй декларації за 2018 рік він вказав, що співволодіє «Євротехнології Груп», у деклараціях за 2019 і 2020 роки ця інформація вже відсутня. Пізніших декларацій немає, тож, імовірно, він вже не працює в «Київзеленбуді». У «Євротехнології Груп» запевняли, що Тарас Бойправ «звільнився і забув до нас дорогу». Однак фірма має спільну адресу з ТОВ «Укрземтехнікою» Ольги Говорун і Надії Бойправ. Остання є матір’ю Тараса та Володимира Бойправів.

Із 2017 року переможець натендерив 460 млн грн, з яких 377 млн грн у «Київзеленбуду», додають розслідувачі.

«Главком» писав, що на пішохідному мосту-хвилі на столичній Оболоні, який сполучає парк Наталка та острів Оболонський, розходяться металеві конструкції поручнів. Це відбувається через температурні розширення, зазначив автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський ТСН. Архітектор запевнив, що таке відбувається з усіма мостами взимку й це не впливає на його безпеку, це звичайна фізика – температурні розширення.