Гранти на навчання для професій у сфері ОПК: уряд запускає експериментальний проєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Програма фінансуватиметься за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття
фото: Zbroya (ілюстративне)

Людина зможе отримати грант на здобуття професії, а бізнес, який інвестує у підготовку кадрів, – компенсацію

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв’язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця. Його мета – допомогти підприємствам ОПК та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«В Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання. Тепер уряд посилює прив’язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця і передбачає дві форми підтримки: грант для людини та компенсацію роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів», – каже вона.

Як пояснила глава уряду, цьогоріч державна підтримка становитиме до 30 тис. грн на здобуття повної професійної кваліфікації і до 15 тис. грн – на часткову.

«Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників. Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття», – пояснила Свириденко.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив програму «Точка опори». Програма допоможе бізнесу зберегти працівників в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж.

Ініціатива працюватиме для постраждалих підприємств, які змушені зупинити роботу або відновлюватися після пошкоджень. Такі роботодавці зможуть отримувати компенсацію частини заробітної плати працівників у період вимушеної перерви в роботі, а також компенсацію ЄСВ на ці суми.

До слова, Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech.

Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні стрімко здорожчав популярний овоч
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
Курс валют 5 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
