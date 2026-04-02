Гранти на навчання для професій у сфері ОПК: уряд запускає експериментальний проєкт

Людина зможе отримати грант на здобуття професії, а бізнес, який інвестує у підготовку кадрів, – компенсацію

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилює зв’язок між професійним навчанням і конкретним запитом роботодавця. Його мета – допомогти підприємствам ОПК та інших пріоритетних галузей швидше, відповідно до їхнього запиту, готувати потрібних фахівців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

«В Україні вже діє інструмент підтримки навчання через ваучери та перенавчання. Тепер уряд посилює прив’язку державної підтримки до конкретного запиту роботодавця і передбачає дві форми підтримки: грант для людини та компенсацію роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів», – каже вона.

Як пояснила глава уряду, цьогоріч державна підтримка становитиме до 30 тис. грн на здобуття повної професійної кваліфікації і до 15 тис. грн – на часткову.

«Такі самі граничні суми діятимуть і для компенсації роботодавцям витрат на навчання працівників. Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття», – пояснила Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив програму «Точка опори». Програма допоможе бізнесу зберегти працівників в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж.

Ініціатива працюватиме для постраждалих підприємств, які змушені зупинити роботу або відновлюватися після пошкоджень. Такі роботодавці зможуть отримувати компенсацію частини заробітної плати працівників у період вимушеної перерви в роботі, а також компенсацію ЄСВ на ці суми.

До слова, Україна та Європейський Союз анонсували нову грантову програму Brave1 – Eu4ua Defence Tech.