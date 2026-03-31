Євродепутатці з Румунії, яка погрожувала «переламати ноги» Зеленському, світить психіатрична експертиза

Скандальній євродепутатці з Румунії доведеться відвідати психіатра

Румунська політикиня Діана Шошоаке, відома своїми агресивними антиукраїнськими заявами та скандальною поведінкою в Європарламенті, стала об'єктом судового розгляду. Вищий касаційний суд Румунії ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи євродепутатки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Agerpres.

Повідомляється, що Діану Шошоаке викликали до Генеральної прокуратури у справі, в якій її звинувачують у легіонерській пропаганді. Прокурори хочуть, щоб вона пройшла психіатричне обстеження.

«Мене відправляють на психіатричне обстеження, вся ця Генеральна прокуратура, повна зрадників, неосвічених і некомпетентних, які отримують політичні замовлення, має йти не на обстеження, а на психіатричне лікування в лікарні. Якщо вони все ще хочуть радянщини, то давайте їм її дамо», – сказала Шошоаке.

Зауважимо, Діана Шошоаке фігурує у справі про кілька правопорушень – серед них заяви з елементами екстремізму, антисемітизму та заперечення Голокосту.

У вересні 2025 року Генеральна прокуратура звернулася до Європейського парламенту з проханням зняти депутатську недоторканність у справі Діани Шошоаке, підозрюваної у скоєнні таких злочинів:

4 злочини незаконного позбавлення волі;

4 злочини публічного пропаганди культу осіб, засуджених за геноцид проти людяності та воєнні злочини, а також публічне пропаганди фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин;

публічна пропаганда антисемітських ідей, концепцій чи доктрин;

заперечення, оскарження, схвалення, виправдання або применшення Голокосту

У лютому 2025 року Інститут розслідування злочинів комунізму та пам'яті румунських вигнанців подав скаргу до Генеральної прокуратури на Діану Шошоаке за пропаганду культу комуністичного диктатора Ніколае Чаушеску, засудженого за геноцид.

Що відомо про Діану Шошоаке

У березі 2025 року Служба безпеки України заборонила Діані Шошоаке в'їзд в Україну на три роки. Раніше румунська політикиня заявляла, що написала листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому попросила «повернути» Румунії українські території. Вона також закликала відновити дипломатичні та економічні відносини між Румунією та Росією.

У березні 2023 року Шошоаке подавала законопроєкт, у якому пропонувала денонсувати договір про добросусідство та співробітництво Бухареста з Києвом і анексувати території, які вважає «історично» румунськими, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Ізмаїл), історичну область Мармарош та острів Зміїний.

Крім цього, Шошоаке підтримує війну Росії проти України і ставить під сумнів національний суверенітет і територіальну цілісність України.

Погрози Зеленському

У 2023 році виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Румунії скасували через «депутатів із проросійськими симпатіями». Тоді саме Шошоаке була проти виступу глави української держави, назвавши його нацистом.

19 жовтня 2025 року Шошоаке, виступаючи в Москві на зустрічі з учасниками Міжнародної асоціації Друзі Росії, пригрозила президенту України Володимиру Зеленському.

«Якщо він (Володимир Зеленський – ред.) наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виступати з промовою в моєму парламенті. Чому я кажу «мій парламент»? Тому що конституція Румунії говорить, що ми, парламентарії, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов’язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни і реагувати на ворогів мого народу», – заявила Шошоаке.

«Главком» писав, що не всі в Румунії так категорично налаштовані проти України. Президент України Володимир Зеленський і президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів. Зеленський зауважив, що Київ і Будапешт побудують дві нові лінії електропередач для забезпечення енергобезпеки України. Це дозволить передавати Україні значно більші об’єми електроенергії в разі аварійних запитів на тлі постійних атак РФ по українській енергетичній інфраструктурі. Також Нікушор Дан додав, що Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони.