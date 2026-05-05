Дипломатична робота України на Близькому Сході: президент заявив про нові рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президент: Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство»

Сьогодні, 5 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи України на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки й оновлених результатів українських військових експертних команд, які допомагають із посиленням оборонної складової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«На жаль, напередодні відбулись безрозсудні удари з Ірану по території Еміратів, також є відчутне збільшення військової напруги в Затоці. Можна лише засуджувати такі кроки з Ірану. Важливо, щоб безпеки ставало більше, і від швидкості стабілізації ситуації та гарантування безпеки в цьому регіоні залежить багато і в усьому світі. Це стосується і безпеки, і економіки, і соціальних питань. Вартість життя більшості країн під загрозою через те, що відбувається саме в цьому регіоні», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки. «Визначив завдання для нашої дипломатичної команди щодо двосторонньої роботи з країнами Затоки та з регіоном загалом. Готуємо нові рішення й будемо розвивати наше безпекове партнерство», – додав він.

«Сьогодні запропонували відповідні напрями роботи Бахрейну, і команди наших держав опрацюють деталі. Контролюємо й виконання попередніх домовленостей з країнами регіону на принципі взаємності співпраці. Забезпечуємо необхідне посилення Україні, працюючи з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 5 травня у Манамі президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Це перший візит Зеленського до королівства та водночас перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року.

