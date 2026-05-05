Ексвіцепрем’єр Януковича став радником Буданова: хто ще в команді Офісу президента

Новий керівник Офісу президента сформував власну команду позаштатних радників

Сергій Тігіпко, Роман Девятов та Андрій Юсов стали позаштатними радниками керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху ЧЕСНО, інформує «Главком».

фото: рух Чесно

Водночас Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова є позаштатними радниками всього Офісу президента.

Як зазначається, після зміни керівництва Офісу президента у 2025 році частину радників формально звільнили, але згодом перепризначили в іншому статусі. Зокрема, Подоляк і Лещенко, які раніше були позаштатними радниками глави Офісу президента, після кадрових змін стали радниками всього Офісу.

Ігор Веремій та Вікторія Страхова зберегли свої позиції позаштатних радників. Веремій має досвід роботи у сфері економіки та державного управління, зокрема обіймав посади у Міністерстві економіки та Адміністрації президента. Страхова працює у сфері фінансів і юриспруденції та входила до наглядової ради «Укрексімбанку».

Новий керівник Офісу президента сформував власний пул позаштатних радників. До нього увійшов Андрій Юсов – колишній представник Головного управління розвідки, а також Роман Девятов, який має досвід політичної діяльності на місцевому рівні.

фото: Радіо Свобода

Окрему увагу привернуло призначення Сергія Тігіпка – колишнього віцепрем’єр-міністра та лідера партії «Сильна Україна». У 2014 році він голосував за так звані «диктаторські закони». Також Тігіпко є власником фінансово-промислової групи «ТАС».

фото: рух Чесно

фото: рух Чесно

Нагадаємо, 2 квітня виповнилося 90 днів із моменту призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента України. За цей час він був залучений до ключових напрямів роботи, зокрема координації між різними гілками влади та участі у стратегічних процесах, пов’язаних із війною.

Призначення Буданова відбулося на тлі переформатування команди Офісу президента, після чого відбулося оновлення окремих управлінських і комунікаційних процесів. Відтоді його діяльність охоплює як внутрішню взаємодію з парламентом, так і участь у міжнародних та переговорних форматах.