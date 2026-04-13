Україна готує переговори Зеленського з Мадяром: подробиці від МЗС

Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Сибіга: Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів

Угорщині були передані сигнали щодо можливих контактів між президентом України Володимиром Зеленським і лідером угорської партії «Тиса» Петером Мадяром. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Ми вважаємо, що ми отримали правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нам нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку нашої взаємної історії. Народ заслуговує на такі відносини відкриті. Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра», – сказав Сибіга.

За словами міністра, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Згодом президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

До слова, у Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Раніше Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ України скасовує рекомендації громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини.