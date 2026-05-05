Освітні заклади перейдуть на автономне енергопостачання? Шмигаль розкрив деталі

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів нараду з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, представниками Мінфіну й Міненерго щодо облаштування автономних джерел живлення у школах і вишах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля.

«Ідеться не лише про можливість генерувати електроенергію, але й спроможність її накопичувати. Ми будуємо нову архітектуру української енергосистеми, в основі якої – самодостатні «енергетичні соти», які здатні функціонувати автономно навіть під час блекаутів», – наголосив міністр.

Шмигаль зазначив, що університети подають запити на закупівлю та встановлення обладнання, зокрема когенераційних установок, сонячних панелей і накопичувачів. Він наголосив, що всі заклади вищої освіти мають розробити проєкти щодо забезпечення електроенергією та безперебійним опаленням.

«Зі свого боку Міненерго та МОН допомагатимуть у залученні партнерських донорських коштів для реалізації таких ініціатив. Визначили відповідальних від Міністерства енергетики щодо подальшої координації з МОН і партнерами. Перед виконавцями стоїть завдання напрацювати в робочих групах основні параметри, які ляжуть в основу проєктів з підвищення енергетичної стійкості освітніх закладів», – підсумував міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.