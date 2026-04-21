Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Президент затвердив перелік наступних операцій України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Глава України заявив, що зменшення санкційного та політичного тиску з боку партнерів на РФ частково призвело до зростання її військових амбіцій

Сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти», – наголосив Зеленський.

Глава України заявив, що зменшення санкційного та політичного тиску з боку партнерів на Росію частково призвело до зростання її військових амбіцій. Водночас він наголосив, що українські далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії підрозділів забезпечать необхідну відповідь окупантам. «Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій», – додав Зеленський.

«Головнокомандувач та начальник Генштабу доповіли по найбільш ефективних підрозділах на фронті – дякую за кожен результат. Визначили й першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за захист нашої держави і людей! Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області тривають складні бої. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону.

Як повідомлялося, будь-які спроби завершити війну в Україні мають базуватися на розумінні того, що російська агресія розпочалася не у 2022 році, а ще у 2014-му з окупації Криму. Про це зазначає засновник Lifeline Ukraine Пол Ніланд у матеріалі для Atlantic Council, наголошуючи, що ігнорування восьмирічного періоду конфлікту, який передував повномасштабному вторгненню, призводить до небезпечних помилок у міжнародній політиці.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Олександр Сирський Андрій Гнатов

Читайте також

Зеленський провів перемовини з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа (зліва)
Зеленський у Сирії. Візит, який розриває всі шаблони
5 квiтня, 23:45
У ліквідованого окупанта залишилося п'ятеро дітей
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту з кікбоксингу
28 березня, 11:14
Зеленський не включив Ізраїль до маршруту турне
Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль
30 березня, 12:02
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21
Україна вперше нав’язала темп у війні дронів
Україна вперше обійшла РФ за ударами дронів: деталі
6 квiтня, 18:30
Ворог кидає в контратаки малі групи
Зачистка Степногірська: розвідка заявила про знищення кількох сотень окупантів
13 квiтня, 15:58
РФ змінила тактику під час «перемир’я», але не зупинила наступ
Генштаб порахував порушення РФ: понад 10 тисяч атак за «перемир’я»
13 квiтня, 13:03
Спецпредставник та зять Трампа приїдуть до України
Віткофф та Кушнер підтвердили свій візит до України – президент
14 квiтня, 22:34
Наслідки російських обстрілів
Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий
Вчора, 12:40

Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
