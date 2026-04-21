Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни

Глава України заявив, що зменшення санкційного та політичного тиску з боку партнерів на РФ частково призвело до зростання її військових амбіцій

Сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти», – наголосив Зеленський.

Глава України заявив, що зменшення санкційного та політичного тиску з боку партнерів на Росію частково призвело до зростання її військових амбіцій. Водночас він наголосив, що українські далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії підрозділів забезпечать необхідну відповідь окупантам. «Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій», – додав Зеленський.

«Головнокомандувач та начальник Генштабу доповіли по найбільш ефективних підрозділах на фронті – дякую за кожен результат. Визначили й першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру за захист нашої держави і людей! Слава Україні!», – підсумував президент.

