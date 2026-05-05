Зеленський розповів про бойові пуски ракет Flamingo по РФ

Максим Бурич
Максим Бурич
Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ
колаж: glavcom.ua

Зеленський: «Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари»

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне застосування новітніх далекобійних крилатих ракет FP-5 Flamingo. У межах стратегічної операції Deep Strike українські сили уразили військові об’єкти в глибині території РФ, подолавши рекордну відстань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Минулої ночі Сили оборони України здійснили бойові пуски ракет F-5 Flamingo по декількох стратегічних цілях ворога. За словами глави держави, українські ракети подолали відстань у понад 1500 км, що свідчить про значне розширення радіуса дії української зброї.

«Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах. Українські «фламінго» подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури», – розповів Зеленський.

Однією з ключових цілей став військово-промисловий комплекс у місті Чебоксари (Чувашія). Уражене підприємство було критично важливим для забезпечення російської армії високотехнологічним обладнанням.

«Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України», – зазначив Зеленський.

Глава держави вкотре закликав Кремль до реальних кроків у напрямку миру.

«Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили», – заявив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго». «Главком» з’ясував, чому ураження саме цього підприємства може критично вплинути на здатність РФ виробляти високоточне озброєння.

